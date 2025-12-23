Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку чвертьфіналу Кубка англійської ліги, у якому зіграють лондонські Арсенал та Крістал Пелес.

Лондонські Арсенал та Крістал Пелес зіграють на Емірейтс у чвертьфіналі Кубка англійської ліги.

Мікель Артета, після перемоги над Евертоном (1:0), використав із перших хвилин Аррісабалагу в рамці воріт, тоді як Льюїс-Скеллі гратиме ліворуч у захисті, Езе, Нергор та Меріно розташуються в центрі поля, а Мадуеке, Жезус та Мартінеллі гратимуть у атаці.

Олівер Гласнер, на тлі поразки від Лідса (1:4), залучив до стартового складу Бенітеса в рамці воріт, тоді як Канво гратиме в трійці центральних захисників, а Річардс та Лерма розташуються в півзахисті.

Арсенал: Аррісабалага — Тімбер, Саліба, Калафіорі, Льюїс-Скеллі — Езе, Нергор, Меріно — Мадуеке, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Рая, Сака, Едегор, Йокерес, Троссар, Субіменді, Райс, Селмон.



Крістал Пелес: Бенітес — Лакруа, Геї, Канво — Річардс, Лерма, Вортон, Мітчелл — Піно, Нкетіа — Матета.

Запасні: Гендерсон, Уче, Клайн, Г'юз, Ессе, Соса, Родні, Девенні, Дрейкс-Томас.