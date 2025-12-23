Англія

Німецький нападник відновлюється після операції на коліні та рецидиву травми.

Гравець лондонського Арсенала Кай Гаверц повернувся до тренувального процесу своєї команди. Про це повідомляє Sky Sports.

Німецький нападник зазнав травми в матчі першого туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед, після чого йому була проведена операція на коліні. Спочатку очікувалося, що відновлення пройде швидше, однак згодом процес реабілітації ускладнився.

У листопаді головний тренер збірної Німеччини повідомив про рецидив ушкодження у футболіста Арсенала, що ще більше відтермінувало його повернення на поле. Лише тепер Гаверц знову розпочав тренування з командою.

So good to see you out there, Kai ❤️



Head to Inside Training to see Havertz's return, shooting drills and more 👇 — Arsenal (@Arsenal) December 23, 2025

У поточному сезоні нападник канонірів зіграв лише 30 хвилин. Минулого сезону Гаверц провів за Арсенал 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 голів та віддав 5 результативних передач.