Німецький нападник відновлюється після операції на коліні та рецидиву травми.
Кай Гаверц, getty images
23 грудня 2025, 19:40
Гравець лондонського Арсенала Кай Гаверц повернувся до тренувального процесу своєї команди. Про це повідомляє Sky Sports.
Німецький нападник зазнав травми в матчі першого туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед, після чого йому була проведена операція на коліні. Спочатку очікувалося, що відновлення пройде швидше, однак згодом процес реабілітації ускладнився.
У листопаді головний тренер збірної Німеччини повідомив про рецидив ушкодження у футболіста Арсенала, що ще більше відтермінувало його повернення на поле. Лише тепер Гаверц знову розпочав тренування з командою.
У поточному сезоні нападник канонірів зіграв лише 30 хвилин. Минулого сезону Гаверц провів за Арсенал 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 голів та віддав 5 результативних передач.