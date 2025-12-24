Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, який відбувся 23 грудня 2025 року.

Крістал Пелес у дербі на власному полі.

Команди Мікеля Артети та Олівера Гласнера почали забивати голи в заключній фазі протистояння, але зрештою їм довелось визначати сильнішого ще й у лотереї. І вже там Кепа сказав своє слово, але далеко не з першої спроби.

Арсенал — Крістал Пелес 1:1 (8:7 – пен.)

Голи: Лакруа, 80 (авт.) — Геї, 90+5

Арсенал: Аррісабалага — Тімбер, Саліба, Калафіорі, Льюїс-Скеллі — Езе (Едегор, 67), Нергор, Меріно — Мадуеке (Сака, 67), Жезус (Райс, 86), Мартінеллі (Троссар, 59).

Крістал Пелес: Бенітес — Лакруа, Геї, Канво (Клайн, 46) — Річардс (Г'юз, 75), Лерма, Вортон, Мітчелл (Соса, 90+11) — Піно (Уче, 86), Нкетіа (Девенні, 46) — Матета.

Попередження: Аррісабалага