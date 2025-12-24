Англія

При цьому хоче отримати гравця за менші гроші.

Бразильський атакувальний півзахисник Греміу Габріель Мек є одним із найбільш перспективних виконавців країни в своїй віковій групі.

І донецькому Шахтарю було про це добре відомо, тому "гірники" спробували на початку вересня підписати 17-річного виконавця.

Але навіть вагомої пропозиції в 20 млн євро не вистачило для того, щоб схилити бразильський клуб до продажу, та й сам гравець вирішив зачекати на інші варіанти.

І вже цієї зими бразильський журналіст Фабіо Варгас, наближений до висвітлення подій із життя Греміу, повідомляє про конкретний інтерес англійського Ліверпуля до трансферу цього футболіста.

Проте "червоні" починатимуть із ставки лише в 15 млн євро.

На рахунку Мека три голи в 15 матчах цього сезону бразильського футболу.