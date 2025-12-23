Англія

Лондонський клуб зійшов з дистанції.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що лондонський Челсі офіційно вирішив припинити участь у гонці за 25-річного ганського форварда.

Попри те, що сьогодні сині зробили офіційний запит та провели попередні контакти з представниками гравця та вишень, керівництво лондонців прийняло рішення не продовжувати переговори. Причини такого швидкого виходу з угоди не розголошуються, проте це рішення суттєво змінює розклад сил на ринку.

Головним претендентом на Семеньйо тепер вважається Манчестер Сіті. За останні 24 години містяни неймовірно активізувалися та чинять серйозний тиск, щоб максимально просунутися в переговорах. Пеп Гвардіола вбачає в Антуані ідеальне підсилення атакуючої лінії, здатне додати потужності та варіативності на флангах.

Манчестер Юнайтед продовжує уважно стежити за гравцем, розглядаючи його як варіант для підсилення нападу. Ліверпуль також зацікавлений у послугах ганця, проте мерсисайдці поки що не перейшли до активної фази торгів.

Антуан Семеньйо став одним із головних відкриттів поточного сезону АПЛ. Його вибухова швидкість, фізична міць та здатність завершувати атаки зробили його ласим шматочком для топ-клубів. Борнмут, розуміючи цінність свого активу, навряд чи відпустить лідера за суму меншу ніж 55 мільйонів фунтів.