Півзахисник Тоттенгема пропустить ігри проти Крістал Пелес, Брентфорда та Сандерленда.

Лондонський Тоттенгем найближчим часом не зможе розраховувати на одного зі своїх ключових півзахисників — Хаві Сімонса. Стали відомі офіційні терміни дискваліфікації нідерландського футболіста після інциденту в поєдинку проти Ліверпуля.

Як повідомляє BBC Sport, Сімонс отримав пряму червону картку за грубий фол проти капітана мерсисайдців Вірджила ван Дейка. Згідно з регламентом, гравець був автоматично дискваліфікований на три матчі.

Таким чином, тренерський штаб Тоттенгема не зможе залучити півзахисника до поєдинків проти Крістал Пелес (28 грудня), Брентфорда (1 січня) та Сандерленда (4 січня).

Наразі невідомо, чи планує клуб подавати апеляцію, однак за попередньою інформацією термін дискваліфікації залишиться без змін.

У поточному сезоні Хаві Сімонс провів за Тоттенгем 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив два голи та віддав три результативні передачі.