Італія

Сторони мають намір підписати трирічний контракт.

Воротар Ювентуса Маттіа Перін незабаром може стати гравцем Дженоа. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "грифонів" домовилося з 33-річним італійцем щодо трирічного контракту.

Наголошується, що на підписанні голкіпера наполягає наставник команди Даніеле Де Россі, а переговори між клубами продовжуються, оскільки контракт Маттіа зі "старою синьйорою" розрахований до літа 2027 року.

Цього сезону Перін провів чотири матчі, в яких пропустив шість голів.

Після 16 турів Ювентус набрав 29 очок і посідає п'яте місце у Серії А, а у Дженоа 14 балів та 17 позиція.