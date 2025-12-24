Сторони мають намір підписати трирічний контракт.
Маттіа Перін, Getty Images
24 грудня 2025, 12:21
Воротар Ювентуса Маттіа Перін незабаром може стати гравцем Дженоа. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "грифонів" домовилося з 33-річним італійцем щодо трирічного контракту.
Наголошується, що на підписанні голкіпера наполягає наставник команди Даніеле Де Россі, а переговори між клубами продовжуються, оскільки контракт Маттіа зі "старою синьйорою" розрахований до літа 2027 року.
Цього сезону Перін провів чотири матчі, в яких пропустив шість голів.
Після 16 турів Ювентус набрав 29 очок і посідає п'яте місце у Серії А, а у Дженоа 14 балів та 17 позиція.