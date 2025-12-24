Англія

Наставник "склярів" поділився своїми думками після гри з Арсеналом.

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку англійської ліги проти Арсеналу у серії післяматчевих пенальті.

"Звичайно, коли програєш по пенальті, завжди відчуваєш розчарування. З іншого боку, я дуже задоволений грою у другому таймі, особливо після жахливої ​​гри у першому – вона була справді поганою. Вальтер допоміг нам залишитися в грі, але другий тайм був набагато кращим, гра була рівною.

Цього року ми вже мали дві серії пенальті, і ми виграли обидві, а сьогодні Арсеналу пощастило більше. Чесно кажучи, я багато разів дивився серії пенальті, але не пам'ятаю, щоби коли-небудь бачив стільки добре виконаних пенальті. Завжди хтось повинен промахнутися, і сьогодні це був один із наших гравців, тож звинувачувати нема кого.

Я поговорив із гравцями. Для нас важливо розвинути успіх, досягнутий у другому таймі, і знову показати свій чудовий характер. Те, що ми змогли повернутися, враховуючи все, що відбулося за останні тижні та місяці, – це величезна заслуга гравців за їх настрій, тому ми отримали багато позитивних моментів.

Крісу Річардсу наступили на ногу і йому довелося накладати шви. Я не знаю скільки, але кілька. Лікар сказав, що все виглядає не так уже й погано. Я завжди сподіваюся на краще. Ми маємо сподіватися на це. Я не знаю, чи буде він готовий до гри з Тоттенгемом, але я все ще сподіваюся, що він повернеться до матчу з Фулгемом.

Протягом наступних двох днів гравці нічого не почують. Зараз дуже важливо вимкнутись і не говорити про футбол. Усі мають сім'ї. Батьки заслуговують на те, щоб їхні сини повернулися додому і не думали про футбол. Вони мають два з половиною дні, щоб повністю відключитися від усього. У нас п'ять ігор у найближчі два тижні, але зараз головне – відволіктися.

Потім коли ми зустрінемося 26 числа, ми проаналізуємо цю гру. Я впевнений, що ми витягнемо з неї багато позитивних моментів. Ця гра, і особливо зміна тактики, безумовно, має надати нам впевненості", — наводить слова Гласнера прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Крістал Пелес.