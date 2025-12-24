Англія

Керманич Арсенала відзначив силу духу бразильського форварда після напруженого матчу Кубка ліги проти Крістал Пелес.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував виступ нападника Габріела Жезуса у чвертьфінальному поєдинку Кубка ліги. Для бразильця ця гра стала знаковою віхою у складі "канонірів".

"Я щиро радий за нього. Якщо не помиляюся, це був його сотий матч за клуб. У Жезуса було чимало труднощів на цьому шляху, але він — футболіст із надзвичайним духом. Попри всі травми, Габріел продовжує демонструвати гру високого рівня.

Дуже добре, що він знову в строю і допомагає команді", — наводить слова іспанського фахівця пресслужба лондонців.

Нагадаємо, що основний час зустрічі на Емірейтс завершився нічиєю 1:1 — Арсенал вийшов вперед завдяки автоголу, але пропустив на останніх хвилинах від Марка Геї. Долю путівки до півфіналу вирішила серія пенальті, де точнішими були підопічні Артети (8:7). Героєм серії став голкіпер Кепа Аррісабалага, який відбив вирішальний удар.