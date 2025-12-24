Італія

Для гравця готують чергову тимчасову угоду.

Аргентинський атакувальний півзахисник Валентін Карбоні з моменту переходу до розташування міланського Інтера вже тричі встиг побувати в орендах у Монці, французькому Марселі та генуезькому Дженоа, але до основного складу "нерадзуррі" так і не наблизився.

Чинна орендна угода з "грифонами" в 20-річного виконавця розрахована до завершення поточного сезону, але після 15 зіграних матчів (548 хвилин) та одного забитого м’яча в Інтері не надто вражені прогресом футболіста.

Усе йде до того, що міланський клуб відкликатиме Карбоні з Дженоа, і тим часом готує для нього чергову оренду.

Цього разу зацікавленість виявили Піза та Верона, із якими "змії" нині ведуть перемовини.