Для гравця готують чергову тимчасову угоду.
Валентін Карбоні, Getty Images
24 грудня 2025, 11:44
Аргентинський атакувальний півзахисник Валентін Карбоні з моменту переходу до розташування міланського Інтера вже тричі встиг побувати в орендах у Монці, французькому Марселі та генуезькому Дженоа, але до основного складу "нерадзуррі" так і не наблизився.
Чинна орендна угода з "грифонами" в 20-річного виконавця розрахована до завершення поточного сезону, але після 15 зіграних матчів (548 хвилин) та одного забитого м’яча в Інтері не надто вражені прогресом футболіста.
Усе йде до того, що міланський клуб відкликатиме Карбоні з Дженоа, і тим часом готує для нього чергову оренду.
Цього разу зацікавленість виявили Піза та Верона, із якими "змії" нині ведуть перемовини.