Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з Крістал Пелас.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги проти Крістал Пелес (1:1, 8:7 по пенальті).

"Дуже раді потрапити до півфіналу. Ми грали проти команди, проти якої дуже важко створювати моменти. Ми створили багато і повинні були забити набагато більше голів, ніж той, який ми забили. Коли ти не закриваєш гру, пропущений гол завжди може статися. Стандартне положення, далеке вкидання з ауту або штрафний удар – це може статися.

Я думаю, що гравці були дуже спокійні щодо пенальті, і зрештою Кепа зумів один відбити. Ми там, де хочемо бути.

Ми справді зіграли добре та створили багато моментів. У другому таймі вони були агресивнішими, ми мали моменти, але не знайшли того, щоб забити м’яч. Але загалом, це ще одна перемога, і я дуже радий", — наводить слова Артети ВВС.

