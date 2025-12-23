Англія

37-річний англієць розпочав самостійну тренерську кар’єру.

Колорадо Репідз оголосив про призначення Метта Веллса на посаду головного тренера команди.

Попереднім місцем роботи 37-річного фахівця був Тоттенгем, де він входив до тренерського штабу та працював асистентом головного тренера Томаса Франка, Анже Постекоглу та Раяна Мейсона.

Раніше Веллс також допомагав Скотту Паркеру, працюючи з молодіжними командами Тоттенгема, а також у структурах Фулгема, Борнмута та Брюгге.

Для Веллса робота в Колорадо Репідс стане першим досвідом на посаді головного тренера дорослої команди.

Минулого сезону клуб із Денвера фінішував на одинадцятому місці в Західній конференції МЛС та сподівається покращити результати під керівництвом нового наставника.