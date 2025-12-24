Англія

Тоттенгем та Челсі уважно стежать за ситуацією довкола нового контракту турецької зірки Ювентуса.

Нападник Ювентуса Кенан Їлдиз може продовжити кар'єру в англійській Прем’єр-лізі. Про це повідомляє видання TEAMtalk.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного таланта серйозно зацікавлені Тоттенгем та Челсі. Наразі переговори гравця з туринським клубом щодо оновлення контракту зайшли в глухий кут. Їлдиз розраховує на суттєве підвищення зарплати (до 6 млн євро на рік), і якщо сторони не знайдуть компромісу до кінця року, турок може змінити клубну прописку вже у січні.

Ювентус оцінює свого "десятого номера" приблизно у 90 мільйонів євро. У поточному сезоні Кенан Їлдиз провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 9 забитими м'ячами та 8 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що глибокий резервіст Ювентуса просить клуб про зимовий трансфер.