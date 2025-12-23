Англія

Мерсисайдці прагнуть посилити оборону перед новим сезоном.

Ліверпуль планує посилити оборонну лінію перед початком наступного сезону та додав у свій трансферний список 26-річного іспанського захисника Оскара Мінгесу з Сельти. Про це повідомляють іспанські ЗМІ, зокрема Diario AS.

Контракт Мінгеси з клубом з Віго діє до кінця сезону, тому Ліверпуль має можливість укласти попередню угоду про перехід гравця наступного літа на правах вільного агента. За інформацією Transfermarkt, ринкова вартість футболіста оцінюється у 18 мільйонів євро. У цьому сезоні він провів 20 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав три результативні передачі.

Попередня угода з іспанцем може значно зменшити шанси Сельти на його подовження контракту, а Барселона ризикує не отримати значну компенсацію, оскільки в угоді з Сельтою каталонський клуб зберігав 50% пункту про продаж.