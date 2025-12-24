Іспанія

Іспанці розглядають варіант із орендою з опцією викупу.

Нападник Айнтахта Ельє Ваї може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного француза зацікавлена ​​Севілья, керівництво якої розглядає варіант із орендою футболіста з подальшим викупом.

Це має бути перевагою у боротьбі за гравця проти Ніцци, а сам футболіст має бажання змінити клуб через недостатню кількість ігрової практики у Франкфурті.

Цього сезону Ваї провів 14 матчів, у яких забив один гол та віддав три асисти за 400 проведених хвилин.

Після 17 турів Севілья набрала 20 очок і посідає десяте місце у Ла Лізі.