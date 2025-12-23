Англія

Ліверпуль та Манчестер Юнайтед поки відстають, а Челсі відмовився від підписання.

Манчестер Сіті очолив гонку за Антуаном Семеньйо з Борнмута після того, як Челсі відмовився від потенційного контракту на 65 мільйонів фунтів стерлінгів. Відмова Челсі залишила Сіті, Ліверпуль і Манчестер Юнайтед у боротьбі за підписання 25-річного гравця.

За даними The Athletic, Семеньйо обрав Манчестер Сіті як головний варіант через бажання вигравати трофеї. Ман Сіті знаходиться на другому місці в Прем’єр-лізі, відстаючи від лідера на два очки, та вже вийшов у півфінал Кубка ліги. Клуб також продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів та Кубку Англії.

Спортивний директор Уго Віана веде прямі переговори з командою нападника, прагнучи швидкого укладення угоди. Пункт про відступні у розмірі 65 млн фунтів діє лише в перші 10 днів січня, тож Семеньйо доведеться прийняти рішення у стислі терміни.

Менеджер Борнмута Андоні Іраола зазначив, що хоче залишити гравця, але визнає, що інтерес топ-клубів Англії робить це малоймовірним. "Вишні" вже попрощалися з низкою своїх зірок у минулому сезоні, тож відхід Семеньйо стане логічним продовженням цієї тенденції.

Семеньо матиме ще шанс показати себе проти Челсі 30 грудня на Стемфорд Брідж, але головним претендентом на його підпис наразі є Манчестер Сіті.