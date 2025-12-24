Франція

18-річний француз Дарріл Бакола став об'єктом інтересу "канонірів", Боруссії Дортмунд та Штутгарта.

Півзахисник Марселя Дерріл Бакола має неабиякий попит на трансферному ринку. Про це повідомляють журналісти видання Footmercato.

Згідно з інформацією джерела, у послугах перспективного французького хавбека серйозно зацікавлені лондонський Арсенал, а також представники німецької Бундесліги — Штутгарт і дортмундська Боруссія. Чинна трудова угода футболіста з провансальським клубом розрахована до середини 2027 року.

У поточному сезоні-2025/26 Бакола вже встиг взяти участь у семи поєдинках чемпіонату Франції. Окрім цього, юний півзахисник яскраво проявив себе у матчі загального етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкаслу (2:1), де записав на свій рахунок результативну передачу.

