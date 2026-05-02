Красивий жест від нападника, який і сам залишить клуб цього літа.

Єгипетський нападник англійського Ліверпуля Мохамед Салах уже оголосив, що проводить останній сезон у складі клубу.

33-річний виконавець готується до фіналу виступів за "червоних", і тепер він по-справжньому може відчути, що відчував англійський півзахисник Джордан Гендерсон у момент, коли треба було готуватись до відходу з клубу.

Тож перед матчем проти Брентфорда, за який нині виступає колишній капітан "червоних" на Енфілді, у останньому турі поточного сезону англійської Прем’єр-ліги Мо вирішив попросити фанатів про одну послугу.

"Гендерсон був капітаном клубу 12 років, навіть довше, аніж я, ван Дейк чи Робертсон, але він не отримав заслуженого прощання, бо раптово пішов.

Я дуже сподіваюсь, що вболівальники влаштують йому особливе та гідне прощання в нашому останньому матчі, коли ми зустрінемося з Брентфордом", — розповів єгипетський виконавець.

Салах та Гендерсон пліч-о-пліч провели 233 матчі за Ліверпуль.