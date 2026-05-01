Англія

Відсторонення українця трималася в таємниці.

За інформацією BBC Sport, Футбольна асоціація Англії (FA) відсторонила Мудрика ще в січні через негативний результат звичайного аналізу сечі. Однак про це знало лише вузьке коло осіб навколо гравця та керівництво Челсі.

Причина полягає в суворій політиці конфіденційності антидопінгової програми FA, яка реалізується спільно з Британською антидопінговою службою (UKAD). На відміну від багатьох інших видів спорту, де про позитивні тести оголошують одразу, в англійському футболі всі етапи — від тестування до юридичних слухань — проходять таємно для захисту конфіденційності гравців.

Зазвичай такі справи стають публічними лише після повного завершення процесу та вичерпання всіх апеляцій. Хоча FA офіційно не називала заборонену речовину, джерела повідомляють, що йдеться про мельдоній — серцево-судинний препарат, який покращує дихальну функцію та витривалість.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заборонило його у 2016 році (саме через цей препарат свого часу отримала дискваліфікацію тенісистка Марія Шарапова). Стверджується, що контакт із речовиною міг відбутися під час перебування Мудрика в таборі збірної України.

Проте Українська асоціація футболу категорично заперечує причетність своїх співробітників: Посадовці УАФ не можуть коментувати це питання... WADA чи Англійська футбольна асоціація не надсилали жодного запиту до УАФ.

Востаннє Михайло виходив на поле у складі синіх ще 28 листопада 2024 року, а через три дні опинився на лаві запасних у грі з Астон Віллою. З того часу діє його тимчасове відсторонення.

Тренування: За умовами дискваліфікації, українець не має доступу до бази клубу та не може тренуватися з командою. Він підтримує форму самостійно з приватним тренером на орендованих полях (наприклад, футбольного клубу «Аксбрідж»), залучаючи для занять воротарів.

Угода Мудрика з клубом діє до 2031 року. Якщо CAS залишить бан у силі (до грудня 2028 року), Челсі матиме законне право розірвати контракт через порушення умов працевлаштування. Це дозволить клубу списати величезні витрати.

Альтернативні варіанти для лондонців — продати гравця або ж продовжувати платити йому зарплату, чекаючи на завершення дискваліфікації.

Апеляція була подана 25 лютого. Справу розглядатиме нейтральна колегія з трьох арбітрів у Лозанні (Швейцарія). Вони можуть підтримати, скасувати або змінити рішення FA.

Інтереси Мудрика представляє авторитетна юридична компанія Morgan Sports Law. Саме ці юристи нещодавно успішно захищали Поля Погба, якому вдалося скоротити аналогічну 4-річну дискваліфікацію до 18 місяців. Якщо команді юристів вдасться пом'якшити покарання, оточення Мудрика сподівається, що він зможе повернутися у великий футбол вже наступного сезону.