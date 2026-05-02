Франція

Лідер чемпіонату втратив очки перед матчем Ліги чемпіонів.

ПСЖ не зумів здобути перемогу у матчі 32-го туру Ліги 1, зігравши внічию з Лор’яном — 2:2. Парижани проводили зустріч без дискваліфікованого Іллі Забарного та дали відпочинок низці ключових гравців після складного поєдинку з Баварією.

Господарі швидко відкрили рахунок: уже на 6-й хвилині Ібраїм Мбайє скористався курйозною помилкою воротаря Івона Мвого, який невдало вибив м’яч і влучив ним у голову суперника. Втім, Лор’ян оперативно відповів — на 12-й хвилині Пабло Пажі зрівняв рахунок після помилки дебютанта Ренато Маріна.

У другому таймі гра залишалася напруженою, а ключову роль відіграли заміни. Воррен Заїр-Емері майже одразу після виходу на поле вивів ПСЖ уперед на 62-й хвилині — у цьому епізоді допоміг рикошет після дальнього удару. Проте Лор’ян не здався і також скористався своїм "джокером": на 79-й хвилині Тосін Айєгун реалізував вихід сам на сам і встановив остаточний рахунок.

У кінцівці матчу ПСЖ намагався вирвати перемогу та навіть претендував на пенальті, однак після перегляду VAR рішення про одинадцятиметровий було скасовано. У підсумку команди поділили очки.

Після цього результату ПСЖ із 70 очками залишається лідером чемпіонату Франції, випереджаючи Ланс (63), який має матч у запасі. Лор’ян із 42 балами посідає дев’яту позицію.

ПСЖ — Лор'ян 2:2

Голи: Мбайє, 6, Заїр-Емері, 62 — Паджі, 12, Тосін, 78.



В інших матчах туру Нант розгромив Марсель 3:0, забивши три м’ячі за вісім хвилин, а Монако на виїзді вирвав перемогу над Мецем — 2:1 завдяки голу Ансу Фаті наприкінці гри.