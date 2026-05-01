Англія

Головний тренер лондонців засудив скарги на епідемію травм та невдачі.

Тоттенгем переживає один із найважчих і найдраматичніших періодів у своїй сучасній історії. Попри першу перемогу в лізі у 2026 році, здобуту минулими вихідними над Вулвергемптоном, лондонський клуб залишається в зоні вильоту.

За чотири тури до кінця сезону шпори відстають на два очки від Вест Гема, який посідає рятівне 17-те місце. Щоб зберегти прописку в Прем'єр-лізі, команді доведеться пройти надскладний фінішний відрізок: виїзний матч проти п'ятої команди чемпіонату Астон Вілли, а потім ігри з Лідс Юнайтед, Челсі та Евертоном.

Головний тренер команди Роберто де Зербі, який у березні став вже третім наставником Тоттенгема за поточний сезон, розпочав пресконференцію перед поїздкою на Вілла Парк із палкого монологу. Фахівець переконаний, що головний ворог клубу зараз — це не суперники, а токсичність і песимізм усередині колективу.

"Найважливіше завдання зараз — заглушити голос усередині нас, усередині гравців, персоналу та вболівальників. Цей голос породжує негативні думки: він каже, що нам не пощастило, що в нас забагато травм... Що медичний персонал недостатньо хороший, поле погане. Ніби виграти неможливо, тому що до цього ми не перемагали у 2026 році. Я вважаю, що все це — нісенітниця. Це виглядає так, ніби ми всі вже плачемо і вилітаємо. Ні, ще ні. Ми маємо померти на полі", — емоційно заявив італійський фахівець.

Кадрова ситуація у шпор дійсно виглядає критичною. У матчі проти вовків команда втратила одного з лідерів — Хаві Сімонс порвав передню хрестоподібну зв'язку і вибув до кінця сезону. Крім нього, травми отримали нападник Домінік Соланке (підколінне сухожилля) та основний голкіпер Гульєльмо Вікаріо.

Вони поповнили і без того переповнений лазарет команди, де вже перебувають Бен Девіс, Мохаммед Кудус, Деян Кулусевскі, Вілсон Одоберт та Крістіан Ромеро. Проте Де Зербі відмовляється шукати у цьому виправдання перед матчем з Астон Віллою:

"Я хочу зосередитися на якості гравців, які у мене є. Якщо травмовані Сімонс та Соланке, ми можемо грати з Рендалом Коло Муані, Матісом Телем, Рішарлісоном... Це різні, але дуже хороші гравці.

Ті, хто програв — плачуть і мислять негативно. Я не хочу бачити поруч із собою людей, які думають інакше, ніж я. Якщо Тоттенгем переможе на Вілла Парк, це не буде дивом. У нас є якість для цього", — зауважив наставник.

Єдиною позитивною кадровою новиною для лондонців є поступове повернення англійського плеймейкера Джеймса Меддісона. Він пропустив цей сезон через розрив хрестів, але вже з'являвся на лаві запасних у матчах проти Брайтона та Вулвергемптона.

"Я хотів би грати з Меддісоном, бо він особливий гравець. Нам потрібно враховувати його фізичний стан та багато інших речей, але я думаю, що він може бути важливим у наступних трьох іграх", — підсумував Де Зербі.

Наразі для Тоттенгема не існує компромісів: команді потрібно відкинути відчай, згуртуватися та довести своє право залишитися в еліті англійського футболу. Попереду — чотири гри за виживання.