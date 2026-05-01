Англія

Головний тренер лондонців сподівається на гнучкість календаря Прем'єр-ліги та обіцяє, що команда засвоїла гіркі уроки втрати очок між матчами Ліги чемпіонів.

Напередодні надважливого суботнього матчу чемпіонату проти Фулгема головний тренер Арсенала Мікель Артета звернув увагу на проблему щільного графіка. Ця гра АПЛ відбудеться якраз між двома півфінальними поєдинками Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко (1:1).

Відповідаючи на запитання журналістів щодо дій Професійної футбольної ліги Франції (LFP), яка перенесла матч ПСЖ перед їхньою грою з Ліверпулем, Артета зазначив, що англійським клубам також не завадила б подібна допомога.

"В ідеалі, так. Ми всі це знаємо. Якщо вони зможуть це зробити, це було б чудово", — підкреслив наставник канонірів.

Історія виступів Арсенала у матчах внутрішньої першості, які відбуваються між єврокубковими баталіями, виглядає доволі тривожно: Нещодавно команда програла вдома Борнмуту між чвертьфінальними іграми зі Спортингом.

З моменту повернення до Ліги чемпіонів у сезоні 2023/24, лондонці виграли лише один такий матч плейоф (проти Евертона у березні, здобувши перемогу завдяки голам на 89-й та 90-й хвилинах). Минулого сезону каноніри не здобули жодної перемоги в аналогічних ситуаціях (нічиї з Манчестер Юнайтед та Брентфордом, поразка від Борнмута).

У кампанії 2023/24 єдина поразка на цьому етапі сталася від Астон Вілли під час протистояння з Баварією. Саме ця втрата очок у квітні 2024 року зрештою коштувала Арсеналу чемпіонського титулу (відставання від лідера склало лише одне очко).

Права на помилку в поточній чемпіонській гонці немає: Арсенал випереджає Манчестер Сіті на три очки, але має на одну зіграну гру більше. Порівнюючи майбутній матч з болючою поразкою від Борнмута, Артета знайшов позитив у розкладі, зазначивши, що цього разу команда має додаткові п'ять годин на відновлення.

"Спочатку час гри буде іншим. І, сподіваюся, гра та результат будуть дуже різними. Ми знаємо складність суперника та розкладу, але я відчуваю це в команді. Ми так сильно цього хочемо, що завтра знову будемо свіжими та готовими до гри. Ми зробили все можливе з моменту фінального свистка в матчі з Атлетіко, щоб найкраще відновитися та правильно підготуватися. А тепер справа у виступі на полі", — заявив Артета.

Напередодні лондонського дербі Арсенал зіткнувся з відчутними кадровими проблемами. Мікель Артета підтвердив, що Кай Гаверц та Юррієн Тімбер пропустять гру через травми. Крім того, участь капітана команди Мартіна Едегора залишається під питанням.