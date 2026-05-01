Англія

Досвідчений фахівець зізнався, що п'ять тижнів у Чемпіоншипі розвіяли всі його сумніви щодо віку, але залишив відкритим питання про остаточне завершення кар'єри.

Тимчасовий головний тренер Брістоль Сіті Рой Годжсон напередодні останнього матчу сезону проти Сток Сіті поділився емоціями від свого короткострокового повернення до активної роботи.

У віці 78 років колишній наставник збірної Англії та Ліверпуля довів собі, що все ще має достатньо енергії та хисту для керівництва командою. Під керівництвом Годжсона Бристоль Сіті здобув дві перемоги, двічі зіграв унічию та зазнав двох поразок.

До свого несподіваного призначення Годжсон насолоджувався відпочинком, проте не зміг відмовитися від цікавого виклику.

"Я був відносно щасливий на пенсії, перш ніж це сталося. Це показало, що іноді трапляються можливості, які здаються трохи незвичайними, і ти думаєш: "Чи справді я здатний на це?". І я довів собі, що здатний. У цьому немає жодних сумнівів", — розповів тренер в інтерв'ю BBC Radio Bristol.

Наставник зізнався, що перед стартом роботи міг мати певні побоювання щодо свого віку та здатності активно працювати з гравцями на полі. "Але ні, це неправда, я можу", — впевнено резюмував він.

Попри впевненість у власних силах, Годжсон не поспішає робити гучних заяв щодо пошуку нового місця роботи. За його словами, ці п'ять тижнів дали йому дуже багато, і йому не вистачатиме щоденного спілкування з колективом.

"Чи хочу я знову поставити себе в цю ситуацію та запропонувати себе на таку роботу — це вже зовсім інше питання. Якщо це востаннє, коли я виходжу на траву, то сьогодні я начистив свої бутси, і якщо мені доведеться їх сховати, вони виглядатимуть у шафі ідеально чистими. Хто знає? Можливо, щось ще трапиться, і ви знову скажете: "Він, мабуть, збожеволів, бо прийняв цю можливість", — зазначив фахівець.

Наостанок Годжсон залишив пораду для керівництва клубу щодо подальшого розвитку. На його думку, Бристоль Сіті має обрати стриманіший підхід і не гнатися за миттєвим підвищенням у класі за будь-яку ціну. Головне завдання клубу, на думку наставника, — утвердитися як стабільна команда, що регулярно фінішує в шістці чи вісімці найкращих команд Чемпіоншипу.

"Якщо вони зможуть зробити це протягом кількох років, то, гадаю, легко здійснять цей стрибок", — підсумував Рой.

Перед заключним туром сезону команда йде у середині турнірної таблиці посідаючи 13 місце, маючи у своєму активі 59 очок.