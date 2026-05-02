Інше

Гра в меншості дозволила супернику перевернути хід зустрічі.

У матчі 32-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка несподівано втратила перемогу у виїзному поєдинку проти Фамалікау. Лісабонський клуб активно розпочав гру і вже до середини першого тайму забезпечив собі комфортну перевагу — у період з 12-ї по 19-ту хвилину відзначилися Шельдруп і Ріос.

Здавалося, що гості впевнено доведуть матч до перемоги, однак після перерви ситуація кардинально змінилася. Ключовим епізодом стало вилучення капітана команди Ніколаса Отаменді на 55-й хвилині. Залишившись у меншості, Бенфіка втратила контроль над грою і не змогла стримати тиск суперника.

Фамалікау скористався чисельною перевагою та протягом 11 хвилин зрівняв рахунок — спершу відзначився Де Аморім, а згодом Абубакар встановив остаточні 2:2.

Український голкіпер Анатолій Трубін провів активний матч, записавши до свого активу три сейви та жовту картку, однак уникнути пропущених м’ячів не зміг. Інший українець, Георгій Судаков, увесь поєдинок провів на лаві запасних.

У підсумку Бенфіка втратила важливі очки, не зумівши втримати перевагу після впевненого початку зустрічі.

Фамалікау – Бенфіка 2:2

Голи: Де Аморім, 67, Абубакар, 78 – Шельдруп, 12, Ріос, 19

Вилучення: Отаменді, 55