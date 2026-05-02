Іспанія

Гості перевернули хід гри у другому таймі.

У матчі 34-го туру Ла Ліги Атлетік Більбао на виїзді здолав Алавес із рахунком 4:2. Зустріч відбулася на стадіоні Мендісорроса у Віторії-Гастейс.

Господарі вдало розпочали поєдинок і відкрили рахунок уже на 8-й хвилині — Антоніо Бланко скористався передачею Анхеля Переса. Втім, одразу після перерви Атлетік зрівняв рахунок: на 46-й хвилині Роберт Наварро відзначився після асисту Ніко Вільямса.

На 68-й хвилині Алавес знову вийшов уперед завдяки голу Науеля Тенальї, однак утримати перевагу не зміг. У заключному відрізку гри ініціативу перехопили гості. Спершу Ойан Сансет на 74-й хвилині відновив рівновагу, а згодом Ніко Вільямс став героєм матчу, оформивши дубль на 83-й та 87-й хвилинах. В обох епізодах результативні передачі виконав Гірка Гурусета.

Матч також запам’ятався великою кількістю попереджень — арбітр показав шість жовтих карток, чотири з яких отримали футболісти Алавеса.

Після цієї перемоги Атлетік набрав 44 очки та піднявся на 8-е місце в турнірній таблиці. Алавес із 36 балами залишається 17-м, маючи лише два очки відриву від зони вильоту. У наступному турі Алавес 9 травня зіграє проти Ельче, а Атлетік 10 травня прийме Валенсію.

Алавес — Атлетік Більбао 2:4

Голи: Бланко, 8, Теналья, 68 - Наварро, 46, Сансет, 74, Вільямс, 83, 87

Алавес: Сівера — Перес, Отто, Теналья, Парада — Суарес (Гевара, 62), Бланко, Ібаньєс (Гуріді, 62), Реббаш — Мартінес, Діабате (Аленья, 73)

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель (Аресо, 73), Альварес, Лапорт, Берчіче — Хаурегісар (Руїс де Галаррета, 46), Рего — Вільямс (Бойро, 89), Гомес (Сансет, 46), Наварро (46) — Гурусета

Попередження: Мартінес, Бланко, Бланко, Аленья — Гурусета, Вільямс