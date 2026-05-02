У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Брентфорд прийматиме Вест Гем Юнайтед.

Місце в стартовому складі господарів поля знайшлося й для центрального півзахисника Єгора Ярмолюка.

Зараз на рахунку 22-річного українця один гол і два асисти в 39-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Свою основну 11-ку опублікували й гості.

Протистояння Брентфорд — Вест Гем Юнайтед розпочнеться о 17:00 за київським часом.