Українець із Брентфорда гратиме з перших хвилин матчу чемпіонату Англії.
Єгор Ярмолюк, Getty Images
02 травня 2026, 16:12
У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Брентфорд прийматиме Вест Гем Юнайтед.
Місце в стартовому складі господарів поля знайшлося й для центрального півзахисника Єгора Ярмолюка.
Зараз на рахунку 22-річного українця один гол і два асисти в 39-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.
Свою основну 11-ку опублікували й гості.
Протистояння Брентфорд — Вест Гем Юнайтед розпочнеться о 17:00 за київським часом.