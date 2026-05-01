Англія

Головний тренер дачників сподівається використати напружену атмосферу на Емірейтс.

Лондонський Арсенал продовжує запеклу боротьбу за довгоочікуваний титул Прем'єр-ліги, проте їхній найближчий суперник, Фулгем, не збирається здаватися без бою. Головний тренер гостей Марку Сілва відверто заявив про намір скористатися потенційною тривогою та шаленим тиском, які неминуче пануватимуть на трибунах домашнього стадіону канонірів цієї суботи.

Наразі Арсенал лідирує в турнірній таблиці, маючи перевагу у три очки над найближчим переслідувачем, і ціна кожної помилки для них максимальна. З іншого боку, Фулгем впевнено посідає 10-те місце, зберігаючи реальні шанси на потрапляння до зони єврокубків.

Сілва пообіцяв, що його команда боротиметься за результат і спробує використати емоційний стан суперника на свою користь.

"Сподіватимемося, що ми зможемо це використати. Це залежить від нас, це залежить від них, і це залежить від багатьох речей. Буде напружена атмосфера чи ні — залежить від того, як ми гратимемо і чи будемо достатньо хороші, щоб це спровокувати. Ось так просто", — зазначив Сілва на пресконференції, натякаючи на нервозність господарів.

Попри амбітні плани зіпсувати настрій лідеру, португальський фахівець чудово розуміє, з ким має справу, і віддає належне силі команди Мікеля Артети:

"Арсенал — це команда вищого рівня, претендент на титул, яка грає на перемогу в усіх своїх іграх. Вони найсильніша команда в лізі. Навіть коли вони грають не на своєму найкращому рівні, у них є інші способи покарати суперник", — зауважив фахівець.

Проте Сілва наголосив, що «дачники» мають фокусуватися на власній грі:

"Нам просто потрібно подивитися на себе та бути конкурентоспроможними. Це три очки, за які потрібно боротися — і ми будемо за них боротися".

Цей матч має величезне значення для розкладу сил на вершині таблиці: У разі суботньої перемоги Арсенал відірветься від Манчестер Сіті на шість очок. Команда Пепа Гвардіоли, яка пропускала минулі вихідні в АПЛ через участь у Кубку Англії, матиме дві гри в запасі.

Свій наступний матч у чемпіонаті містяни проведуть у понеділок увечері проти Евертона.