Німеччина

Завершився 32 тур Бундесліги.

Баєр завдяки хет-трику Шика розгромив РБ Лейпциг та увірвався в топ-4 чемпіонату (4:1)

Леверкузенці повністю переграли свого суперника та абсолютно заслужено перемогли. Шик на 25-й хвилині розпочав погром, відкривши рахунок після асисту Телли. Згодом вже сам нігерієць записав гол на свій рахунок.

Після перерви господарі продовжили натиск, і на 76-й хвилині Патрік оформив дубль.На заключних хвилинах гри гості спромоглися відіграти один мʼяч зусиллями Баумгартнера. Крапку у матчі поставив не хто інший, як Патрік Шик.

Чеський нападник завдяки своєму перформансу увірвався в лідери гонки бомбардирів, маючи у своєму активі 16 точних пострілів. За підсумками гри Баєр впевнено перемагає, тим самим посунувши Штутгарт з лігочемпіонської позиції. Наразі фармацевти, шваби та Гоффенгайм мають однакову кількість очок — 58. Поразка суттєво не змінила становище биків: вони із запасом залишаються третіми з 62 пунктами.

Баєр Леверкузен — РБ Лейпциг 4:1

Голи: Шик, 25, 76, 90, Телла, 45 - Баумгартнер, 80

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Андріх, Тапсоба — Калбрет (Поку, 77), Паласіос, Гарсія (Тілльман, 85), Грімальдо — Маза (Фернандес, 85), Телла (Артур, 77) — Шик (Кофане, 90)

РБ Лейпциг: Вандевордт — Баку, Орбан, Бітшіабу (Люкеба, 46), Фінкгрефе (Генріхс, 84) — Баумгартнер, Зайвальд (Ассан Уедраого, 65), Шлагер — Діоманде, Кардосо (Гардер, 65), Нуса (Груда, 46)

Попередження: Тілльман — Фінкгрефе, Шлагер