Англія

Команда Даніеля Фарке зробила ще один важливий крок до виживання, обігравши вже невмотивованого суперника на Елланд Роуд.

Лідс Юнайтед здобув переконливу перемогу над Бернлі у матчі 35-го туру англійської Прем’єр-ліги — 3:1. Господарі вирішили долю зустрічі ще на старті другого тайму, а результативний виступ дозволив їм суттєво покращити свої шанси на збереження місця в еліті.

Команда Даніеля Фарке відкрила рахунок уже на 8-й хвилині — Антон Штах завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчика після передачі Яки Бійола, не залишивши шансів Мартіну Дубравці. Лідс контролював гру і до перерви мав ще кілька можливостей збільшити перевагу, але рахунок залишився мінімальним.

Після відпочинку господарі швидко зняли всі питання щодо переможця. На 52-й хвилині Ноа Окафор замкнув подачу Джейдена Богла, а вже за чотири хвилини Домінік Калверт-Льюїн скористався відскоком у штрафному майданчику та зробив рахунок розгромним — 3:0.

Бернлі зумів відповісти лише голом престижу на 71-й хвилині: Лум Чауна реалізував свій момент після передачі Джейдона Ентоні. До кінця зустрічі гості намагалися повернути інтригу, однак Лідс впевнено втримав перевагу.

Завдяки цій перемозі Лідс Юнайтед наблизився до гарантування місця в Прем’єр-лізі на наступний сезон, тоді як Бернлі, який вже втратив шанси на виживання, продовжує завершувати кампанію без турнірної мотивації.

Лідс Юнайтед — Бернлі 3:1

Голи: Штах, 8, Окафор, 52, Калверт-Льюїн, 56 - Чауна, 71

Лідс Юнайтед: Дарлоу — Родон, Бійол, Стрейк — Богл (Ньйонто, 90), Ампаду, Штах, Танака (Лонгстафф, 72), Джастін — Калверт-Льюїн (Джеймс, 90), Окафор (Нмеча, 65)

Бернлі: Дубравка — Вокер, Гамфріс (Амдуні, 76), Екдаль, Естев, Гартман (Пірес Сілва, 65) — Чауна, Ворд-Праус (Флорентіну, 65), Лоран (Межбрі, 54), Ентоні — Флеммінг (Броя, 76)

Попередження: Стрейк, Родон, Калверт-Льюїн, Ампаду — Гамфріс, Чауна, Межбрі