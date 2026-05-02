Впевнена перемога над Арісом гарантувала чемпіонство.

Омонія офіційно стала чемпіоном Кіпру, здобувши 22-й титул у своїй історії. Команда гарантувала собі перше місце за чотири тури до завершення сезону після впевненої домашньої перемоги над Арісом із рахунком 3:0.

Завдяки цій перемозі Омонія набрала 77 очок і стала недосяжною для найближчого переслідувача — АЕК, який відстає на 16 балів. Таким чином, команда достроково оформила чемпіонство, продемонструвавши стабільність протягом усього сезону.

Цей успіх став черговим у багатій історії клубу, заснованого у 1948 році. Загалом Омонія має 62 трофеї, що є рекордом для кіпрського футболу. До колекції входять 21 чемпіонство, 16 національних кубків, 17 Суперкубків, а також титули інших турнірів.

Клуб також регулярно виступає на європейській арені, де провів 163 матчі. Домашнім стадіоном команди є ГСП, який вміщує понад 22 тисячі глядачів, а сама Омонія залишається найпопулярнішим клубом країни.