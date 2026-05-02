Аталанта не змогла обіграти Дженоа у матчі 35-го туру Серії А, який відбувся в Бергамо. Поєдинок завершився без голів — 0:0.

Господарі мали ігрову перевагу та створили більше моментів, однак реалізувати їх не змогли. Дженоа натомість діяла дисципліновано в обороні та вистояла під тиском суперника.

Український півзахисник Руслан Малиновський з’явився на полі на 70-й хвилині та допоміг своїй команді втримати ворота "сухими".

У підсумку команди поділили очки, а Аталанта так і не змогла знайти ключ до захисту суперника.

