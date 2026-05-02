СУБОТА, 2 ТРАВНЯ, 19:30 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Арсенал повертається до гри в чемпіонаті після виснажливої виїзної зустрічі з Атлетіко у півфіналі Ліги чемпіонів, де команда Мікеля Артети здобула обнадійливу нічию 1:1, продемонструвавше не найвражаючий виступ на тлі суперника. Щільний календар вже дався взнаки, однак "каноніри" довели, що здатні витримувати боротьбу на кількох фронтах. Минулого туру вони зуміли здолати Ньюкасл із мінімальним рахунком, продемонструвавши характер і прагматизм.

На власному полі Арсенал виглядає особливо переконливо — лише 11 пропущених м’ячів у 17 матчах чемпіонату і стабільна результативність у кожній грі, окрім однієї. Важливу роль відіграють стандарти: вже 17 голів після кутових — найкращий показник ліги. До того ж команда отримує кадрове підсилення — Сака, Езе та Калафіорі готові повернутися до стартового складу, що додає варіативності в атаці.

Фулгем підходить до дербі в статусі міцного середняка, який не втрачає надії на єврокубки. Команда Марку Сілви здобула перемогу над Астон Віллою в останньому турі, але загалом результативність "дачників" останнім часом залишає бажати кращого — лише чотири голи в семи матчах у всіх турнірах. Саме проблеми з реалізацією моментів є головною перешкодою на шляху до топ-6.

Попри це, Фулгем демонструє організовану гру і здатен нав’язати боротьбу навіть фаворитам. Особливо варто відзначити Гаррі Вілсона, який є лідером команди за результативними діями. Водночас виїзна форма викликає занепокоєння: лише чотири перемоги в гостях у сезоні та серія без забитих м’ячів у кількох останніх матчах поза домом.

З історичної точки зору перевага повністю на боці господарів — Арсенал не програє Фулгему вдома вже 32 матчі поспіль у чемпіонаті, що є рекордною серією для англійського футболу. До того ж "дачники" ніколи не перемагали на виїзді команду, яка очолює турнірну таблицю на момент зустрічі. Очікується, що матч пройде під контролем Арсеналу, але без легкої прогулянки. Втома після єврокубків і обережна гра Фулгема можуть зробити поєдинок закритим, однак клас і глибина складу господарів повинні зрештою зіграти вирішальну роль.