Манчестер Юнайте прагне випередити конкурентів у гонці за 18-річним талантом Олімпіакоса, Христоса Музакітіса.

Червоні дияволи зробили офіційну пропозицію щодо трансферу півзахисника Олімпіакоса Христоса Музакітіса у розмірі 28 мільйонів євро.

Проте, як повідомляє Goal, керівництво грецького клубу відхилило цей запит, вважаючи суму недостатньою за одного з найперспективніших гравців Європи. Олімпіакос чітко окреслив свою позицію, переговори можуть розпочатися лише з суми, що перевищує 30 мільйонів євро,

Ситуацію для манкуніанців ускладнює серйозна конкуренція. Реал Мадрид також виявляє активний інтерес і, за чутками, вже зробив пропозицію, яка трохи перевищує ставку МЮ, але все ще не досягає вимог греків. Арсенал та Брайтон уважно стежать за розвитком подій, розглядаючи гравця як інвестицію в майбутнє.

18-річний півзахисник став справжньою сенсацією останнього сезону. Нещодавно він виграв нагороду Golden Boy Web Award від Tuttosport, отримавши понад мільйон голосів уболівальників і випередивши таких зірок, як Арда Гюлер.

Музакітіс був ключовим гравцем команди Олімпіакоса U-19, яка у 2024 році виграла Юнацьку лігу УЄФА — перший європейський трофей для грецького клубу на цьому рівні.

У поточному сезоні він закріпився в першій команді, зігравши 10 матчів у чемпіонаті та 5 у єврокубках, а також вже має в активі 7 матчів за національну збірну Греції.

Манчестер Юнайтед бачить у грецькому хавбекові потенційну заміну ветеранам зокрема, Каземіро у рамках перебудови півзахисту. Однак Олімпіакос не поспішає продавати свого лідера і готовий чекати до літа, розраховуючи, що ціна на гравця лише зросте.