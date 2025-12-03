Англія

Аргентинець віддав належне іспанцю.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі висловився про головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу. Цитує аргентинця ESPN.

“Для мене Гвардіола є унікальним. Є неймовірно сильні тренери, але в ньому є щось особливе. Для мене він найкращий.

Коли доходить до бачення ситуації, підготовки до матчу та комунікації з гравцями, він дуже зібраний. Він найкращий, і нам пощастило, що Пеп був у Барселоні. Гвардіола об'єднався з гравцями, і все склалося ідеально для того, що він планував, для досягнення всього, що нам вдалося здобути.

Пеп пішов до інших клубів та продовжив перемагати. Сенс не тільки в тому, що він перемагав, а як грали його команди. Він зробив це у Баварії, нехай і не зміг виграти з нею Лігу чемпіонів, йому вдалося змінити підхід до гри у Німеччині. Те саме сталося і в Англії з Манчестер Сіті, він змінив правила гри в лізі”, – сказав Мессі.