Англія

Еміль Хескі вважає, що не варто очікувати від єгиптянина такої ж медійної активності під час кризи, яку демонстрували колишні капітани клубу.

Екс-нападник Ліверпуля Еміль Хескі прокоментував критику на адресу Мохамеда Салаха, який останнім часом уникає спілкування з пресою на тлі невдалих виступів команди.

У той час як Джеймі Каррагер закликав Салаха "вийти і говорити за команду" замість того, щоб ховатися за спиною Вірджіла ван Дейка, Хескі дотримується іншої думки.

Хескі визнав, що як старший гравець Салах має брати на себе відповідальність, але наголосив, що єгиптянин ніколи не був лідером того ж типу, що й легендарний Стівен Джеррард.

"Він не такий тип лідера, якими, можливо, були Джеймі Каррагер чи Стівен Джеррард. Такі люди, як Вірджіл ван Дейк або навіть Кертіс Джонс, вийдуть, будуть говорити і вирішувати ситуацію прямо — це не про Салаха. Навіть коли він був на піку форми, я не думаю, що він багато говорив", — зазначив нападник.

Команда Арне Слота переживає складний період у сезоні 2025/26, вигравши лише один із останніх п'яти матчів у всіх турнірах. У середу червоні зіграли внічию з Сандерлендом (1:1) і наразі посідають 8-ме місце в АПЛ.

Салах, який у минулому сезоні привів команду до титулу (29 голів та 18 асистів), у поточній кампанії виглядає блідою тінню самого себе і останні два матчі розпочинав на лаві запасних.

Хескі також додав, що клуб, імовірно, вже готується до майбутнього без своєї головної зірки:

"Я був би здивований, якби вони не готувалися до цього з початку сезону... Це буде велика зміна для Ліверпуля, коли Салах більше не гратиме на регулярній основі", — наголосив легенда.

Наступний шанс виправити ситуацію команда матиме в суботу у виїзному матчі проти Лідса.