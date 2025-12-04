Потужний список.
EPL
04 грудня 2025, 16:23
Стали відомі номінанти на звання найкращого тренера листопада в чемпіонаті Англії. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.
Загалом на нагороду претендують шість фахівців:
Мікель Артета (Арсенал) – 4 матчі, 2 перемоги, 2 нічиї, різниця м'ячів – +5
Унаї Емері (Астон Вілла) – 4 матчі, 3 перемоги, 1 поразка, різниця м'ячів – +4
Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті) – 4 матчі, 3 перемоги, 1 поразка, різниця м'ячів – +5
Фабіан Гюрцеллер (Брайтон) — 4 матчі, 3 перемоги, 1 нічия, різниця м'ячів — +6.
Енцо Мареска (Челсі) – 4 матчі, 3 перемоги, 1 нічия, різниця м'ячів – +6.
Марку Сілва (Фулгем) – 4 матчі, 3 перемоги, 1 поразка, різниця м'ячів – +3.