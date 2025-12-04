Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 3 грудня 2025 року.

Астон Вілла у матчі 14 туру англійської Прем'єр-ліги у гостях перестріляла Брайтон (4:3).

Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині зусиллями Жана-Поля ван Геке, після чого на 29 хвилині Пау Торрес зрізав м'яч у свої ворота. Однак ще до перерви "леви" зрівняли рахунок завдяки голам Оллі Воткінса, який оформив дубль.

На початку другого тайму Астон Вілла вийшла вперед після голу Амаду Онана, а його старання підкріпив Доніелл Мален. "Чайки" намагалися відігратися, але змогли лише скоротити відставання у рахунку зусиллями ван Геке, який також оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брайтон — Астон Вілла у рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Брайтон — Астон Вілла 3:4

Голи: ван Геке, 9, 83, Пау Торрес (аг), 29 - Воткінс, 37, 45+7, Онана, 60, Мален, 78.

Брайтон: Вербрюгген — Віффер, ван Геке, Данк, Кадіоглу (Велбек, 67) — Балеба (Велтман, 78), Гомес — Мінте, Груда (Костулас, 78), Де Кейпер — Цимас.

Астон Вілла: Бізот — Кеш, Конса, Торрес, Матсен (Дінь, 70) — Камара (Тілеманс, 70), Онана — Макгінн (Мален, 77), Роджерс, Гессан (Буендія, 86) — Воткінс (Богард, 86).

Попередження: Вербрюгген, Гомес — Макгінн.