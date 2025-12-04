Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Вест Гем.

Манчестер Юнайтед та лондонський Вест Гем зіграють у чотирнадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Олд Траффорд.

Рубен Аморім, на тлі перемоги над лондонським Крістал Пелес (2:1), використав із перших хвилин Гевена в трійці центральних захисників, тоді як Мазрауї зіграє на лівому фланзі, а Кунья розташується під нападником.

Нуну Санту, після поразки від Ліверпуля (0:2), залучив до стартового складу Соучека під нападником.

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Гевен, Шоу — Діалло, Каземіро, Фернандеш, Мазрауї — Мбемо, Кунья — Зіркзе.

Запасні: Баїндир, Мартінес, Маунт, Маласія, Доргу, Йоро, Угарте, Мейну, Лейсі.



Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Мавропанос, Тодібо, Діуф — Магасса, Поттс — Боуен, Соучек, Фернандеш — Вілсон.

Запасні: Германсен, Вокер-Пітерс, Кілман, Родрігес, Ірвінг, Ерті, Маршалл, Канте, Маєрс.