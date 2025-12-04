Англія

Легенда Ньюкасла та Вест Гема Шака Гіслоп завершив виснажливий курс променевої терапії після рецидиву хвороби.

Колишній голкіпер англійської Прем'єр-ліги та збірної Тринідаду і Тобаго Шака Гіслоп розкрив подробиці своєї боротьби з онкологічним захворюванням.

У своєму Instagram 55-річний ексфутболіст повідомив, що лікується від агресивної форми раку простати, яка дала метастази в кістки. Гіслоп розповів, що хворобу виявили близько 18 місяців тому під час щорічного медичного огляду, коли аналіз крові показав підвищений рівень ПСА (простат-специфічного антигену).

"МРТ та біопсія швидко виявили, що у мене досить агресивний рак простати. Рік тому, 6 грудня, мені зробили радикальну простатектомію. Я думав, що на цьому все", — поділився Гіслоп.

Однак через пів року показники знову погіршилися — обстеження показало, що рак поширився на кістки тазу. Після цього Гіслоп розпочав медикаментозне лікування та пройшов курс променевої терапії тривалістю сім з половиною тижнів, який завершився лише цього четверга в лікарні штату Массачусетс.

Опублікувавши відео, на якому він дзвонить у лікарняний дзвін, символізуючи завершення етапу лікування, Гіслоп звернувся до чоловіків, особливо африканського та карибського походження. За статистикою Інституту дослідження раку, кожен четвертий чоловік із цієї демографічної групи стикається з раком простати (порівняно з кожним восьмим серед білих чоловіків).

"Дозвольте мені звернутися до моєї громади, мого народу. Будь ласка, пройдіть тестування. Знайте свій рівень ПСА, відстежуйте його історію. Рак простати можна вилікувати, якщо його виявити досить рано. Тестування рятує життя. Воно врятувало моє", — наголосив воротар, який захищав ворота Тринідаду і Тобаго на ЧС-2006.

Наразі Гіслоп продовжує свій шлях до одужання, зберігаючи оптимізм та підвищуючи обізнаність про важливість ранньої діагностики.