Іспанець задоволений діями своїх підопічних.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився після перемоги над Брентфордом (2:0) в рамках 14-го туру АПЛ. Цитує іспанського фахівця BBC.

”Перевага в один гол? Подібне завжди некомфортно, адже лише один удар Брентфорда, і навколо панували б хаос та авантюризм. Рахунку 1:0 ніколи не буває достатньо, але я вважаю, що ми домінували у грі та створили найнебезпечніші моменти.

Загалом я дуже задоволений. Після тижня, який ми провели, грати через три дні, не відновившись, і знову перемогти… Я дуже пишаюся гравцями.

Це максимум команди? Зараз так, особливо з огляду на кількість травмованих. Ми втратили Саліба, Габріела, сьогодні Москеру. Це було випробування. Бен Вайт сьогодні був чудовий. Усі, кому надали можливість, грають добре.

Травми Райса та Москеро? Пізніше дізнаємось більше. Їх треба обстежити. Деклана довелося замінити... Подивимося, хто буде готовий до гри з Астон Віллою.

Гол Меріно? Неймовірно, що він сьогодні знову забив головою. Не тільки сам гол, хоч і він чудовий. Рух, якість, реалізація, як він розраховує момент, його швидкість. Це феноменально”, – сказав Артета.