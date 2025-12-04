Англія

Незважаючи на інтерес з боку Тоттенгема, Натану Де Кату радять не поспішати з переїздом до Англії та обрати Бундеслігу для розвитку.

17-річний півзахисник Андерлехта Натан Де Кат став однією з головних цілей для європейських грандів, зокрема лондонського Тоттенгема.

Однак відомий бельгійський аналітик Марк Дегріз закликає юного таланта утриматися від трансферу до Прем'єр-ліги на цьому етапі кар'єри. Дегріз переконаний, що фізична та тактична інтенсивність англійського футболу може зашкодити розвитку молодого гравця. Натомість він радить обрати чемпіонат Німеччини як проміжний етап.

"Якби я був на місці Де Ката, я б спочатку поїхав до Німеччини, перш ніж переходити в АПЛ. Не варто відразу прагнути потрапити, наприклад, у Манчестер Сіті. Краще стати основним гравцем у серйозній лізі на кілька сезонів, і лише потім, у 22 чи 23 роки, робити крок до справжньої вершини", — зазначив Дегріз в інтерв'ю Voetbal Primeur.

Де Кат, якого порівнюють за стилем гри з Юрі Тілемансом та Леандером Дендонкером, проводить проривний сезон у Бельгії. Його впевненість, контроль м'яча та оборонний інтелект привернули увагу Тоттенгема, Астон Вілли та Брайтона. Клуби бачать у ньому довгострокову інвестицію.

Баварія, Боруссія Дортмунд та Баєр також стежать за гравцем. Андерлехт, хоч не налаштований продавати гравця в зимове вікно, але готовий розглянути пропозиції в районі 25–30 мільйонів євро.