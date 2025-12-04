Англія

Мікель Артета втрачає центральних захисників одного за одним.

Незважаючи на впевнену перемогу над Брентфордом (2:0), лондонський Арсенал зіткнувся з черговою серйозною проблемою в лінії оборони.

21-річний центральний захисник Крістіан Москера, який вийшов у стартовому складі через відсутність основних гравців, був змушений залишити поле ще в першому таймі через ушкодження.

Каноніри проводять потужний сезон 2025-26, програвши лише один матч в АПЛ і очолюючи турнірну таблицю. Проте команду переслідують травми ключових виконавців:

Вільям Саліба — пропускав матч через мікропошкодження, яке Артета назвав дивним та випадковим. Очікується, що він повернеться за кілька днів.

Габріел Магальяес — відновлюється після травми, і, за словами тренера, його повернення займе ще кілька тижнів.

Леандро Троссард — має проблему з литковим м'язом, очікується повернення найближчими днями.

Кай Гаверц - не грає з першого туру проти МЮ, його відновлення займе ще кілька тижнів.

Через відсутність основної пари центрбеків Артета виставив новачків — Москеру та П’єро Інкапіє.

Матч проти Брентфорда приніс ще одну неприємну новину: ключовий півзахисник Деклан Райс також залишив поле з болем наприкінці гри підозра на травму щиколотки. Його замінив Віктор Дьокереш, який сам нещодавно відновився після травми.

Попри кадровий голод, Арсенал зумів здобути три очки завдяки голам Мікеля Меріно та Букайо Сака, відновивши 5-очкову перевагу на вершині таблиці.

Наступне випробування для команди Артети — складний виїзд до Астон Вілли в суботу.