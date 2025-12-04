Італія

Наставник "неаполітанців" поділився своїми думками після гри з Кальярі.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку Італії проти Кальярії (1:1) у серії післяматчевих пенальті.

"Це була нескінченна серія пенальті, але нам потрібна була серія пенальті, як проти Модени минулого сезону. Ця серія була набагато складнішою, тому що всі гравці робили дуже добрі удари, і воротарям доводилося нелегко. У результаті далі пройшла та команда, яка більше цього заслуговувала.

Шкода, що ми пропустили гол через невдалий рикошет від Мактомінея, але я бачив гарну реакцію всіх. Ми знаємо, що зараз нас мало, але нам потрібно продовжувати грати і викладатися на повну, використовуючи наявні можливості.

Іноді доводиться ухвалювати певні рішення. Ми теж так робили проти Лаціо, і нам потрібно було побачити певних гравців із самого початку. Ми граємо кожні три дні, і одні й ті самі гравці не можуть робити це постійно. Я задоволений отриманими відповідями, і ми знали, що буде тяжко. Усі відчувають величезну відповідальність, і ми робимо те, що маємо. Я цьому радий", — наводить слова Конте Football-Italia.

