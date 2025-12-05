Англія

Марк Кукурелья розкрив деталі своєї трансферної саги, зізнавшись, що був готовий на все заради роботи з Пепом Гвардіолою, перш ніж опинитися на Стемфорд Брідж.

Лівий захисник Челсі Марк Кукурелья приголомшив відвертим зізнанням про події літа 2022 року.

Іспанець розповів, що до переходу в лондонський клуб він мріяв про трансфер до Манчестер Сіті і був готовий буквально благати про цей перехід. Коли Кукурелья дізнався про інтерес з боку містян, він був у захваті від перспективи грати під керівництвом Пепа Гвардіоли.

"Ман Сіті хотів мене до того, як я приєднався до Челсі.Вони були у вогні, одна з найкращих команд світу. Я хотів піти. Коли приходить така пропозиція, коли кличе Гвардіола, ти станеш на коліна, якщо це буде потрібно. Але клуби не змогли домовитися", — розповів Кукурелья в інтерв'ю Informe.

Манчестер Сіті відмовився платити суму, яку вимагав Брайтон близько 50 млн фунтів. Їхні пропозиції у 30 та 40 мільйонів фунтів були відхилені чайками.

У ситуацію втрутився Челсі, який погодився виплатити 55 мільйонів фунтів плюс 7 мільйонів бонусів, що й вирішило долю трансферу.

Незважаючи на складний старт кар'єри в Лондоні, зараз Кукурелья почувається щасливим у Челсі. Нещодавно він підтвердив, що продовжив контракт із клубом, а також відіграв ключову роль у перемозі над Барселоною (3:0) у Лізі чемпіонів, успішно нейтралізувавши Ламіна Ямаля.