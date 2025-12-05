Команда Массіміліано Аллегрі поступилась уперше з кінця серпня й одразу залишилась без можливості здобути один із трофеїв цього сезону.
Лаціо — Мілан, Getty Images
05 грудня 2025, 00:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Мілан:
Лаціо — Мілан 1:0
Гол: Дзакканьї, 80
Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні (Тавареш, 71) — Гендузі, Весіно (Деле-Баширу, 58), Башич — Ісаксен (Педро, 83), Кастельянос (Нослін, 58), Дзакканьї (Канчельєрі, 83).
Меньян — Томорі, Де Вінтер, Павлович — Салемакерс (Нкунку, 64), Річчі, Яшарі (Модрич, 81), Рабьо, Еступіньян (Бартезагі, 87) — Лофтус-Чік (Пулішич, 81), Леау.
Попередження: Де Вінтер