Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Лаціо — Мілан 1:0
Гол: Дзакканьї, 80

Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні (Тавареш, 71) — Гендузі, Весіно (Деле-Баширу, 58), Башич — Ісаксен (Педро, 83), Кастельянос (Нослін, 58), Дзакканьї (Канчельєрі, 83).

Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер, Павлович — Салемакерс (Нкунку, 64), Річчі, Яшарі (Модрич, 81), Рабьо, Еступіньян (Бартезагі, 87) — Лофтус-Чік (Пулішич, 81), Леау.

Попередження: Де Вінтер