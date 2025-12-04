Англія

Тренер Ліверпуля пояснив рішення вдруге поспіль залишити вінгера в запасі.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот перед матчем із Сандерлендом (1:1) прокоментував своє рішення знову не включати Мохаммеда Салаха до стартового складу.

"Я використовую ту саму команду — це баланс між стабільністю та свіжістю. Нам потрібен увесь склад, адже деякі гравці основи не можуть проводити всі 90 хвилин. Нам потрібно більше ніж одинадцять футболістів.

Усі мають шанс проявити себе, і Мо — безумовно, один із них. Добре, що у нас на лаві є футболісти такого рівня.

У нас була коротка розмова. Після матчу з Айнтрахтом ми спілкувалися більше, зараз — менше. Він реагує так, як треба, справжній професіонал. Чудово тренується й позитивно підтримує партнерів.

Він є прикладом, коли грає, і тепер — прикладом того, як слід поводитися, коли не граєш", — зазначив Слот у коментарі Sky Sports.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Сандерленд у рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26.