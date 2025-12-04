Англія

Академія "канонірів" поповнилася братами Кінтеро.

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із двома 16-річними атакувальними гравцями — Едвіном та Ольгером Кінтеро.

Брати зможуть перебратися до Англії після 18 років — це відбудеться влітку 2027 року.

Близнюки є вихованцями академії Індепендьєнте дель Вальє, а також вони вже виступають у складі юнацької збірної Еквадору.

Після 14 турів Арсенал набрав 33 очки та посідає перше місце в АПЛ, а також лідирує в основному етапі Ліги чемпіонів, набравши 15 балів після п'яти зустрічей.