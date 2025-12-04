Англія

У 29-й день народження португальського нападника клуб опублікував емоційне звернення, згадавши гравця, який трагічно загинув влітку.

Футбольний клуб Ліверпуль опублікував зворушливу заяву на честь Діогу Жоти, якому сьогодні мало б виповнитися 29 років. Португальський форвард, який став справжнім улюбленцем трибун Енфілда, загинув у липні цього року в автомобільній аварії разом зі своїм братом Андре Сілвою.

"Сьогодні, як і кожного дня, ми згадуємо Діогу Жоту в день, коли йому мало б виповнитися 29. Всі наші думки, молитви та любов — з його дружиною Руте, дітьми, батьками та всіма близькими. Назавжди в наших серцях, назавжди наш номер 20" — йдетья у заяві.

Ліверпуль закріпив за Жотою 20-й номер навічно та пообіцяв виплатити родині футболіста повну суму його контракту. Фанати продовжують вшановувати пам'ять гравця, співаючи його пісню на кожній домашній грі на 20-й хвилині.

За час виступів у складі червоних Жота провів 182 матчі, забив 65 голів і допоміг команді здобути титул чемпіонів АПЛ, Кубок Англії та Кубок ліги.