Легенда Манчестер Сіті заявив, що наставник ставився до нього як до бруду під час спільної роботи.

В інтерв'ю французькому блогеру ZACK, 42-річний івуарієць не добирав слів, згадуючи їхні складні стосунки, що тягнуться ще з часів Kаталонії.

Туре, який працював під керівництвом Гвардіоли в Барселоні та Ман Сіті, заявив, що тренер ніколи не був чесним із ним.

"Я не бачу в ньому чоловіка, я бачу змію", — сказав Туре.

Він пригадав момент, коли Гвардіола намагався повернути його до «Барселони» після успішного для гравця Чемпіонату світу 2010 року, попри те, що протягом сезону ігнорував його.

За словами футболіста, саме його дружина Жінеба стала каталізатором його остаточного рішення покинути Каталонію та переїхати до Манчестера.

"Пеп дзвонить мені та наголосив: "Ти повинен повернутися, це важливо". А моя дружина каже: "Ти справді збираєшся слухати цю нісенітницю? Він поводився з тобою як із брудом, а тепер хоче, щоб ти залишився? Поїхали в Манчестер", — поділився спогадами Туре.

Він додав, що його дружина також мала дуже негативну думку про Гвардіолу, називаючи його шайтаном.

Напружені стосунки між двома знаковими фігурами футболу тривають понад десятиліття. Гвардіола продав Туре з Барселони у 2010 році, а згодом, очоливши Ман Сіті у 2016-му, знову відсунув ветерана на другий план.

Туре неодноразово звинувачував тренера в упередженому ставленні, зокрема до африканських гравців, хоча пізніше намагався вибачитися за деякі зі своїх різких коментарів.