Команда Рубена Аморіма цього разу поділила очки з одним з аутсайдерів АПЛ.

Тур посеред тижня для англійської Прем’єр-ліги є явищем не надто звичним, але все ж таки трапляється кілька разів за ходом кожного із сезоні. Особливо це актуально в період поблизу різдвяно-новорічних свят. І годі тоді й казати про пізній матч у четвер за розкладом, який відбувається фактично за півтори доби до початку ігор на вікенд. У контексті чотирнадцятого туру національної першості місію закривати програму чергового раунду було довірено Манчестер Юнайтед та лондонському Вест Гему на Олд Траффорд.

Звичайно, що в цій дуелі неможливо було пройти повз постать захисника "залізних" Аарона Ван-Біссаки, який відносно нещодавно в своїй кар’єрі тішив глядачів на цьому легендарному стадіоні у футболці "Червоних дияволів". Цього ж разу англієць опинився по інший бік барикад і принаймні в першому таймі зробив точно найбільше дотиків до м’яча та передач до чужого штрафного в складі гостей, та й у порівнянні з господарями також не пас задніх.

Хоча загалом час до перерви можна занести до активу команди Рубена Аморіма, яка на початках була не надто завзятою в атаці й відбивалась від спроб суперників загострити, але потім Манчестер Юнайтед поступово прокидався, і гаряче вже ставало в штрафному Ареола. Робота для воротаря при цьому не забарилась, і з розкішною спробою перекидання подачею з правого флангу від Мбемо французький голкіпер уперше вступив до гри по-справжньому.

А потім не забарився й божевільний момент Зіркзе – Куньї – Бруну Фернандеша, який воно оформили на трьох у центрі чужого штрафного, але тоді навіть Ван-Біссака вибивав м’яч із лінії воріт власної команди, тоді як фінальна крапка португальця лише змусила м’яч облизнути лівий каркас воріт. І ще можна згадати обмін ударами Боуена та Мазрауї, які додатково розім’яли воротарів по обидва боки поля незадовго до перерви.

У другому ж таймі Юнайтед намагався бути більш акцентованим попереду та на 58 хвилині домігся свого. Стінка на правому фланзі від Каземіро та Діалло завершилась прострілом до центру штрафного на Далота, удар якого в дальній кут не встигли накрити захисники. І начебто настрій у команди Аморіма був спочатку йти та добивати суперників другим голом, але чомусь "Червоні дияволи" так на це й не наважились, після чого сталось те, що й завжди трапляється в таких випадках.

Спроба засушити гру на останніх хвилинах від клубу з Манчестера в підсумку виявилась невдалою, тож коли на 84 хвилині Мазрауї в стилі Ван-Біссаки зразка першого тайму вибивав із лінії власних воріт удар головою від Боуена з подачі кутового з правого флангу на ближню в дальньому куті, а Магасса добивав відскок у сітку, залишалось лише знизувати плечима. Незважаючи на спроби знову повернутись до атаки, команда Аморіма більше в цьому матчі нічого суперникам заподіяти не змогла.

У наступному турі Манчестер Юнайтед гостюватиме у Вулвергемптона, а лондонський Вест Гем поїде до Брайтона.



Манчестер Юнайтед — Вест Гем 1:1

Голи: Далот, 58 — Магасса, 84

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот (Доргу, 68), Гевен (Йоро, 46), Шоу (Мартінес, 88) — Діалло, Каземіро, Б. Фернандеш, Мазрауї — Мбемо, Кунья (Маунт, 77) — Зіркзе (Угарте, 77).

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Мавропанос, Тодібо, Діуф — Магасса, Поттс (Ірвінг, 83) — Боуен, Соучек (Канте, 83), М. Фернандеш — Вілсон (Кілман, 87).



Попередження: Гевен, Ван-Біссака, Шоу — Діуф